Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 tutuklama
Kütahya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul, Denizli ve Niğde'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheliden avukat Ş.G, ile A.K. ve Ö.Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Zanlılar, Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur'un 18 Haziran 2020'de telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 800 bin liralık altınının çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Kaçakçılık İstanbul Denizli Niğde Kütahya
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