İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir grubun sağlıksız ortamlarda kurulan imalathanelerde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Antalya, İstanbul, Çorum ve Isparta'da 17 depo ve eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 465 şişe sahte içki, 541 litre sahte içki, 4 bin 675 sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.