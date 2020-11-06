Haber Giriş: Kaynak: AA
4 ilde sahte içki operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte içki ve alkol yapımında kullanılan malzeme bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir grubun sağlıksız ortamlarda kurulan imalathanelerde ürettikleri sahte içkileri piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Antalya, İstanbul, Çorum ve Isparta'da 17 depo ve eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 465 şişe sahte içki, 541 litre sahte içki, 4 bin 675 sahte bandrol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 12:20
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