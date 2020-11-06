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Bakan Kurum: İzmir'de binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "(İzmir depremi) Binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine girebilirler." dedi.
Bakan Kurum, orta hasarlı binalarla ilgili ise, "Güçlendirme yapılmadan orta hasarlı binalara giremeyiz." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor. https://t.co/fzuuzKR2Kq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2020
İzmir'deki kira artışı iddialarına da değinen Kurum, "Hem taşınma hem de kira sürecini takip ediyoruz. Fahiş bir fiyat artışının yaşanmaması adına da takibimiz yapılmaktadır." diye konuştu.
Çadır kentlerdeki durum hakkında da konuşan Bakan Kurum, "Çadır kentlerde, içinde COVID-19 testi dahi yaptırılabilecek polikliniklerimiz kurulmuş durumdadır." şeklinde konuştu.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat KurumSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 12:22
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