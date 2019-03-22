Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Elazığ, Diyarbakır, Bursa ve Bingöl'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek ilgili kamu kurumundan hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla 26 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA