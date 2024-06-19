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Türkiye
AA 19.06.2024 16:10

4 ilde ormanlık ve otluk alanlarda yangın

Uşak'ta alevlerle mücadele sürerken Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Karaburun ve Urla ilçesinde orman yangını çıktı. Urla'da ve Soma'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir Ayvalık'ta ise çöplükte çıkan yangın otluk araziye yayıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

4 ilde ormanlık ve otluk alanlarda yangın
[Fotograf: İHA]

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 14.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmir'de orman yangını

Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıklıova Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Saat 16.25'te çıktığı belirtilen yangına, ilk müdahalenin 16.30'da gerçekleştirildiği bildirildi.

Karaburun ilçesindeki yangınla birlikte her iki yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 4 su ikmal ve 5 dozer ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ayvalık'ta otluk alanda yangın

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak'ta yangınla mücadele sürüyor

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.  

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