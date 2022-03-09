Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ soruşturması: 13 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de başlattığı operasyon sürüyor.
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