Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da poyraz etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde 4 gündür etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli, yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.
Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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