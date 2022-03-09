Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ soruşturması: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında avukat, mühendis, müfettiş, astsubay, uzman ve akademisyenlerin de bulunduğu 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Manisa ve Balıkesir'de operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.
Sıradaki Haber
Marmara'da poyraz etkisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz