Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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