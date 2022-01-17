Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma ve çığ uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için buzlanma, don ile çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, çok bulutlu, Hakkari ve çevreleri aralıklarla karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Çığ riskine karşı uyarıldı
Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van'da 5, Hakkari'de 6, Bitlis ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor.
Buzlanma, don, sis ve pus hadiselerinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Bitlis Buzlanma Hakkari Hava Durumu Kar Yağışı Muş Van
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Doğu Anadolu'daki 4 il için buzlanma, don ve çığ uyarısı
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