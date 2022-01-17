Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta eğitime bir gün ara
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu anlatıldı.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde bugün resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Tokat
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