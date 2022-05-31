İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında, S.G, H.S. ve O.B'nin sosyal medyada platformlarında açtıkları sayfalar üzerinden, oto yedek parçası almak isteyenleri dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Yaklaşık iki ay süren teknik takip sonucu zanlıların, "Orijinal, uygun ikinci el yedek parça" sloganıyla sosyal medyada yayın yaptıkları, alıcıların talep ettikleri malzemelerin görsellerini internetten temin ettikleri, telefonla konuşurken alıcıları ikna etmek için tamirhane sesleri çıkardıkları ve ücretini internet bankacılığı üzerinden aldıkları hiçbir parçayı alıcısına göndermedikleri belirlendi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların, 39 ilden 86 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi.