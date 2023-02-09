Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
38 yaşındaki kadın enkazdan 84 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan bir kadın, 84 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Birlik Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yaptığı çalışmada, 38 yaşındaki Fatma Tabakçı kurtarıldı.
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