Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 2 kardeş enkazdan kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 16 ve 7 yaşında iki kardeş, Isparta'dan bölgeye giden ekipler tarafından depremden yaklaşık 84 saat sonra sağ çıkarıldı.
Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.
Mucize kurtuluşlar sürüyor. 84 saat sonra Kahramanmaraş’ta 16 ve 7 yaşlarında 2 çocuk enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.https://t.co/4Iz3TzniDz pic.twitter.com/EtkNsAFfK4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023
Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir bina enkazında çalışma yapan ekipler, depremden yaklaşık 84 saat sonra 16 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşında Muhammed İbrahim kardeşlere ulaştı.
Enkazdan sağ çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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