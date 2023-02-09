Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ve itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Mucize kurtuluşlar sürüyor. 84 saat sonra Kahramanmaraş’ta 16 ve 7 yaşlarında 2 çocuk enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.https://t.co/4Iz3TzniDz pic.twitter.com/EtkNsAFfK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023

Azerbaycan Caddesi'nde yıkılan bir bina enkazında çalışma yapan ekipler, depremden yaklaşık 84 saat sonra 16 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşında Muhammed İbrahim kardeşlere ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.