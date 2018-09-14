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353 ayrı suç kaydı bulunan ve 15 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Yalova Altınova'da polis merkezi önünde yapılan şok uygulamada 353 ayrı suçtan kaydı olan ve 15 ayrı suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.

14 Eylül 2018 Cuma 23:39





