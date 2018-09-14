353 ayrı suç kaydı bulunan ve 15 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şok uygulama kapsamında durdurulan araç sürücüsünün kimliğinin ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.
Aracını bırakarak kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucunda yakalandı.
Polis merkezinde sorgulanan zanlının kimliğinin Sedat Ö. olduğu belirlendi. Sedat Ö.'nün Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, zanlının 353 ayrı suç kaydı bulunduğunu 15 ayrı suçtan halen aranması olduğunu belirledi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA