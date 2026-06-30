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Türkiye
DHA 30.06.2026 07:42

30 milyar liralık yasa dışı bahis ağına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.

30 milyar liralık yasa dışı bahis ağına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.

30 milyar lira işlem hacmi

Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.(

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