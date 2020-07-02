Tunceli'de Hozat İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Cuma Emeç başkanlığında toplandı. İlçeye bağlı Altınçevre köyünün 1 Temmuz itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, köyün ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kentte Altınçevre köyünün yanı sıra dün il merkezine bağlı Burmageçit köyü de şehir dışından gelen 3 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Giriş çıkışları 5 ayrı noktadan jandarma ekiplerince kapatılan Burmageçit köyünde, vatandaşların temel ihtiyaçları ekiplerce karşılanıyor, giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Eskidemirkapı köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Göle Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Eskidemirkapı'da COVID-19 salgını tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede şüpheli ile temaslı kişilerin belirlendiği aktarıldı.

Bu nedenle köyün Hıfzıssıhha Kurulunca karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle köy giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına, köyde ikametgahı olmayan kişilerin girişine, temaslı hanelere giriş ve çıkışlara müsaade edilmemesine, ihtiyaç hali olmaksızın sokağa çıkılmaması hususuna, zaruri hallerde köy içinde maskesiz sokağa çıkılmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.

Giresun'da bir köye bağlı iki mahalle karantinaya alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, bir köye bağlı iki mahallenin karantinaya, bazı bölgelerdeki toplam 5 binanın da ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Temmuz tarihli kararıyla Karaağaç köyünde iki mahallenin, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yine meclis tarafından pozitif vaka tespit edilen Sanayi Mahallesi'nde 2, İhsaniye Mahallesinde 1 ve Pazarsuyu mevkisinde 2 apartmanın, ikinci bir karara kadar izolasyona alındığı kaydedildi.