Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonunun devrilme anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yolun çökmesiyle açılan çukura devrildi.
Kaza saat 12.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi, Taşhan Caddesi'nde meydana geldi.
Kamyon çukura devrildi
Cadde üzerinde alt yapı çalışması nedeniyle kazı yapılan alan hafriyat kamyonu geçtiği sırada çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonu çukura devrildi.
Sürücünün yardımına bölgede çalışma yapan işçiler koştu. Kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada kamyonun deposunun delindiğini tespit etti. Bunun üzerine kamyon çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Etiketler: kamyon devrildi İstanbul yol çöktü Bakırköy kazaSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:43
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