Kaza saat 12.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi, Taşhan Caddesi'nde meydana geldi.

Kamyon çukura devrildi

Cadde üzerinde alt yapı çalışması nedeniyle kazı yapılan alan hafriyat kamyonu geçtiği sırada çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte hafriyat kamyonu çukura devrildi.

Sürücünün yardımına bölgede çalışma yapan işçiler koştu. Kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazada kamyonun deposunun delindiğini tespit etti. Bunun üzerine kamyon çevresinde güvenlik önlemi alındı.