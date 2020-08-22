Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin yaptığı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "hudut namustur" parolasıyla görev yapan birliklerin Van, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında son 2 günde 45 bin 828 paket sigara, 1 kilo 265 gram esrar ile 3 bin av tüfeği fişeği ele geçirdiği kaydedildi.