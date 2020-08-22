Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık bölge ve ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık bölge ve ziraat alanında yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı, 2 dozer ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: orman yangını Muğla Milas karapınar mahallesiSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:09
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