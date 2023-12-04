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Türkiye
TRT Haber 04.12.2023 06:41

3 ile 'sarı' uyarı: Sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji 3 kenti sarı kodla uyardı. Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 ile 'sarı' uyarı: Sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın ise Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ETİKETLER
Balıkesir Çanakkale Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Tekirdağ Yağış
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