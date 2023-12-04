Açık 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2023 02:20

Kırklareli'nde sağanak: Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Kırklareli'nde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, onlarca evi su bastı.

Kırklareli'nde sağanak: Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle Bademlik ve İstasyon mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Onlarca evi su bastı

Yaklaşık 80 binanın bodrum katını su bastı. Bu bölgelere itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında kovalarla ekiplere destek verdi.

Bazı araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağanak yarın akşama kadar devam edecek

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AFAD Müdürlüğüne gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Kırklareli Sağanak AFAD
Sıradaki Haber
Aydın'da iki aile arasında kavga: 11 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:09
İsrail ordusu Gazze'deki kara işgalini genişletmeye devam ettiğini açıkladı
03:08
İsrail'in Gazze'de Ürdünlü aileye ait evi bombaladı: 1 ölü
02:07
İsrail, Gazze'de iki ambulansa ateş açtı: 3 yaralı
01:59
Alaska Air, Hawaiian Havayolları'nı 1,9 milyar dolara satın alıyor
01:27
Aydın'da iki aile arasında kavga: 11 yaralı
01:19
Düzce'de yangın: İki katlı ev küle döndü
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
Almanya'da yoğun kar yağışı hayatı durdurdu
FOTO FOKUS
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
Biri havaya ateş etti, diğeri lastik yaktı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ