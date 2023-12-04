Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yağışlı hava geri dönüyor. Yeni sistem, özellikle yurdun batısını etkileyecek.

Haftanın ilk gününde özellikle Marmara'nın batısında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışın etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Ancak, yine mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, geçen hafta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olan sıcaklıkların yeni haftada yurt genelinde yine mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde olacağını söyledi.

Ankara, İstanbul ve İzmir hava durumu

Ankara'da cuma gününe kadar kuvvetli yağış görülmeyecek. İstanbul ve İzmir'de ise sadece salı günü yağış yok.

Çelik, 3 büyükşehirin hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Çarşamba ve perşembe günü için Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Bir hafta boyunca İstanbul ve İzmir'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentimiz var."

Yurdun doğusunda "kar" beklentisi

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek rakımlarda kar yağışının etkili olması bekleniyor.