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Türkiye
DHA 09.10.2023 12:28

3 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

3 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin hacizli otomobilleri sahiplerinden ucuza satın aldıklarını; bu araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek düzenledikleri sahte belgelerle sattıklarını belirlendi.

5 otomobil ele geçirildi

Operasyonlarda sahte belgelerle satışa hazır durumdaki 5 otomobile el koyuldu. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mağdurlardan yönetmen Gaffar Karpuzcular, "Bu şahıslardan otomobil almıştım. 6 ay bindikten sonra polis beni arayarak aracı getirmemi istedi. Üniversite de yapılan incelemede otomobilin motor şase numaralarının değiştirildiği ortaya çıktı. Otomobil elimden gitti. Otomobil alacaklar mutlaka güvendiği kişilerden araç alsınlar. Şüphelilerden şikayetçiyim" dedi.

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İstanbul Hırsızlık Diyarbakır Mersin
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