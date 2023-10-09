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Türkiye
AA 09.10.2023 12:16

Tekirdağlı balıkçılara poyraz engeli

Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz dolayısıyla ava çıkamadı.

Tekirdağlı balıkçılara poyraz engeli
[Fotograf: AA]

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Çarşamba gününe kadar balıkçıların havanın dinmesini bekleyeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyraz çarşamba gününe kadar sürecek. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçı arkadaşlarımız, faaliyetlerini lüfer, istavrit ve hamsi avcılığıyla sürdürecek." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da poyrazdan dolayı ava çıkamadıklarını belirtti.

Kıyıda ağ ve tekne bakımı yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz. Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

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Tekirdağ Balıkçılık
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