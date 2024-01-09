3 ilde eğitime kar engeli: Bazı ilçelerde okullar tatil

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da okullar tatil edildi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede devam eden kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle ilçe genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve çeşitli kurslarda yarın, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, aynı süre zarfında ilçe genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Çanakkale'de yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verilecek

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle yarın il genelinde taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik okullara gidip geldikleri ve öğrencilerin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime olumsuz hava şartları nedeniyle ara verileceği belirtildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşacak şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edilen açıklamada, yarın il genelinde hamile ve engelli personellerin 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.