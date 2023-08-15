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Türkiye
TRT Haber-AA 15.08.2023 12:31

3 ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya, Kocaeli ve Sinop'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

3 ilde denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve Rip akıntısı etkili oluyor.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından bugün de 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri vatandaşları uyarıyor.

Kocaeli

Kandıra Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sinop

Sinop'ta son 15 günde 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. Birçok kişi de son anda kurtarıldı.

Kentte boğulma vakalarının artması üzerine valilik harekete geçti.

Rip akıntısı ile şiddetli poyraz nedeniyle, kuzey sahili olarak adlandırılan Kumkapı ve Sarıkum plajları arasındaki 45 kilometrelik alanda ikinci bir karara kadar denize girmek yasaklandı. Yasağın olduğu bölgede güvenlik görevlilerince tedbir alındı.

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