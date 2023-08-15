İstanbul'da hava almak isterken balkonda mahsur kaldı

Dün saat 15.00 sıralarında Reşitpaşa Caddesi'nde 6 katlı binanın 3'üncü katında balkonda mahsur kalan Hassan Muhammed, yolun karşısındaki inşaatta bulunanlardan bağırarak ve işaretlerle yardım istedi.

Türkçesi iyi olmadığı için Hassan Muhammed'in 'konuşma engelli' olabileceğini düşünen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri de Hassan Muhammed'in durumundan şüphelenerek polisi aradı. Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Balkona çıktığı sırada kapı kapandı

Merdivenle balkona çıkan itfaiye ve polis, balkonun kapısını açarak yardım isteyen Muhammed'i kurtardı.

Filistin uyruklu olduğu belirlenen Hassan Muhammed'in iki hafta önce evi kiraladığı ve hava almak için balkona çıktığı sırada kapının kapanması üzerine mahsur kaldığı öğrenildi. İkamet izni olmadığı belirlenen Hassan Muhammed, polis merkezine götürüldü.