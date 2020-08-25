Türk tarihinin dönüm noktalarından Malazgirt Savaşı’nı ete kemiğe büründürmek için çalışma başlatıldı.

10 üniversiteden 30 bilim insanı Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaşın yapıldığı alanı en ince detayına kadar inceliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen proje, savaş arkeolojisi alanında en kapsamlılarından.

Malazgirt'e 3 boyutlu model

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, projeyle ilgili şunları söyledi:

“İnterdisipliner bir çalışma bu, sadece tarihçilerin yapacağı bir şey değil. İçinde coğrafyacılar, jeologlar, jeofizikciler, tarihçiler, sanat tarihçileri, arkeologlar, numizmatlar, epigraflar, yani hepsiyle beraber bunu yürütüyoruz.”

Yüzey araştırmalarında ikinci aşamaya geçildi.

Havadan taranan savaş alanı, 3 boyutlu olarak modellenecek.

Prof. Dr. Çevik, “Lidar taramaları ile İHA tarzı uçaklarla bütün bu araziyi 120 kilometrekarelik bir arazinin 3 boyutlu topografyasini çıkaracağız. Orduları bunun üzerine yerleştirerek simule edeceğiz aynı zamanda“ diye konuştu.

Malazgirt'te ordugahlar inşa edilecek, kültür rotası oluşacak

Proje ile Malazgirt Savaşı, adeta canlanacak. Savaş alanında sembolik olarak ordugahların kurulmasıyla, bölgedeki kültür turizmi de hareketlenecek.

Çalışmanın 2021’de, Malazgirt Zaferinin 950’nci yıl dönümünde bitirilmesi planlanıyor.