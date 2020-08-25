Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tedbirlere uymayan, gözlem altında kaldıkları evden dışarı çıkarak izolasyon kuralını ihlal eden kişiler hakkında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, son 3 günde ev izolasyonu kurallarına riayet etmedikleri anlaşılan 46 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da tedbirlere uymayanlara 94 bin 810 lira ceza

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kentte 457 ekibin katılımıyla dün gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 374 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 156 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 46 şahıs ile 133 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 94 bin 810 lira ceza uyguladı.