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Türkiye
DHA 19.10.2024 12:05

3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor

Muş'ta yaşayan Maşallah Aslan'ın 3 aylık kuzusu, peşinden bir an olsun ayrılmıyor. 'Fulya' adını verdiği kuzusuyla kimi zaman alışveriş merkezine kimi zaman da bankaya birlikte gidiyor.

Muş İl Özel İdaresi'nde memur olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Maşallah Aslan, 'Fulya' adını verdiği kuzu ile ziyaret için gittiği Tekyol köyünde karşılaştığını söyledi.

3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor

'Fulya'nın annesinin öldüğünü öğrenince satın alıp, eve getirdiğini belirten Aslan, günlerce ona annelik yapıp, elleri ile besledi. Aslan, "Annesi öldüğü için onu ellerimle besledim. Şimdi peşimden ayrılmıyor" dedi.

3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor

"Mahallenin maskotu 'Fulya' kuzu"

Aslan, kısa sürede mahallesinin maskotu haline gelen 'Fulya'ya zaman zaman oturduğu Hürriyet Mahallesi'ndeki çocukların da biberonla süt verdiğini belirtti.

3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor

'Fulya'nın kendisi ile AVM'ye geldiğini, ATM sırasında beklediğini ve peşinden hiç ayrılmadığını belirten Aslan, "Tekyol köyüne ziyarete gitmiştim. Baktım annesi ölmüş bir kuzu var. Bunu alıp, evime getirdim. Biberonla beslemeye başladım. Şu anda kuzu, her dediğimi neredeyse yapmaya çalışıyor.Koş, diyorum koşuyor, gel, diyorum geliyor. Git, dediğim de gidiyor. 'Fulya'yı ailece bebek gibi besliyoruz. Evimin bahçesi var, büyüyünce kendisine orada yer yaptım. Kuzu ile ara sıra akşamları gezmeye çıkıyoruz. Yolda görenler, büyük ilgi gösteriyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Eloğlu kedi ve köpekle oynuyor, biz de kuzuyla zamanımızı geçiriyoruz. Kuzu benim yanımdan ayrılıp, başka hiç kimsenin yanına gitmiyor. Beraber yaşayıp, gidiyoruz" diye konuştu.

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3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor
3 aylık sevimli 'Fulya' kuzu sahibini gölge gibi takip ediyor
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