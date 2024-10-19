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Türkiye
AA 19.10.2024 10:49

İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler öldü, motosikletteki 1 kişi yaralandı.

İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
[Arşiv]

Ahmet Ali Altuntaş (44) idaresindeki motosiklet, Ertuğrul Mahallesi 3078 ile 3103 sokak kesişiminde Serdal Demirel (17) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Altuntaş ile hangi motosiklette olduğu henüz öğrenilemeyen yolcu Ş.Ç. (16) ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altuntaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İzmir Motosiklet Trafik Kazası
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