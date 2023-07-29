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Türkiye
DHA 29.07.2023 05:32

3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarında park halinde olan 3 otomobile çarptı, ardından takla attı. Meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kennedy Caddesinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Eminönü istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında park halinde olan otomobil ve diğer 2 araca çarpıp takla attı. Bu sırada, otomobillerinde hareket etmek için hazırlık yapan 3 kişi, çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde hafif şekilde yaralandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkıştı.

3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, park halindeki otomobillerinin içinde hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

3 araca çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza sırasında park halindeki otomobili hasar gören Esin Yanbakan, "Ben yürüyüş yapıyordum. Bir dumanlar gördüm, dua ettim 'Allahım inşallah benim arabama bir şey olmamıştır' diye. Bir araç buraya çok hızlı bir şekilde giriş yapmış. Arkamda park halindeki bir araca çarpıp takla atarak benim arabama da vurmuş ben geldiğimde gördüm. Yaralılar var bir tanesi ağır galiba" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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