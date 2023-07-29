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Türkiye
İHA 29.07.2023 04:23

Arıza yapan otomobile tır çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı

Düzce’de emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Arıza yapan otomobile tır çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olan Turgay Cem idaresindeki Tofaş marka otomobil arıza yapınca sürücü aracı emniyet şeridine çekerek aracın ön kaputunu açtı.

Araçta arıza gidermek için pense ile çalışma yapıp telefonundan ışık açan şahıs aracında çıkan arızayı gidermeye başladı. Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir tır araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı.

Arıza gidermeye çalışan Turgay Cem olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Turgay Cem Düzce’de morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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