Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Aynı iş yerinin ise geçtiğimiz aylarda kurşunlandığı öğrenildi. 23.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan olayda araçla iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, dükkan içerisinde bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen’e silahlı saldırı düzenledi.

Olayın ardından silahlı saldırganlar geldiği araca binerek kayıplara karışırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kanlar içerisinde yatan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Batuhan Bayındır ve Yunus Emre Erzen'in hayatını kaybetti, Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili çalışmaları sürüyor.