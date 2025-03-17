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Türkiye
TRT Haber 17.03.2025 14:28

24 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde beklenen fırtına nedeniyle 24 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

24 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Fırtına uyarısı

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Öte yandan fırtına beklenen Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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