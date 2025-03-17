26 il için "sarı" uyarı: Fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan fırtına beklenen iller için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.