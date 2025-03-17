Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, Marmara'da çarşamba sabah, Kuzey Ege'de çarşamba akşam, Batı Akdeniz'de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Fırtınalar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.