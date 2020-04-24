Haber Giriş: Kaynak: AA
23 Nisan kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları sırasında havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği polisleri, dün akşam saat 21.00'da yurt genelinde yapılan İstiklal Marşı okuma etkinliği sırasında ilçe genelinde havaya ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 2 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul 23 nisan kutlamalarıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:28
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