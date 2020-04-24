Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kumar oynayan 8 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da yeni tip koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Ataşehir ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, COVID-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve COVID-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 8 kişiye, toplam 25 bin 80 lira idari para cezası kesildi.
Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu. İş yerleri de zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: kumar kahvehane idari para cezasıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:06
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