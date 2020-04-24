İstanbul Ataşehir ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı ekipler, COVID-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken iki kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve COVID-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 2'si iş yeri sahibi 8 kişiye, toplam 25 bin 80 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda oyun kartı ve pula el konuldu. İş yerleri de zabıta ekiplerince mühürlendi.