Haber Giriş: Kaynak: AA
TB2 İHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: TB2 İHASon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:34
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