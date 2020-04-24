Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Hasan Türek Bulvarı'nda meydana geldi. Erkan Binici'nin kullandığı işçi taşıyan servis minibüsü, park halindeki tıra çarptı.
Minibüste bulunan işçilerden Ahmet Selek hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı.
Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan şoför Erkan Binici'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Etiketler: tır Manisa işçi servisiSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:03
Son Haberler
- 13:36
- 13:35
- 13:32
- 13:23
- 13:14
Sıradaki Haber
Peygamberler şehrinde buruk ramazan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz