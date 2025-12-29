21 ilde yoğun kar: 2 bin 936 yol ulaşıma kapandı

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 20, Devrek'te 32, Gökçebey'de 3 ve Karadeniz Ereğli'de 16 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolunda denetim yapan trafik ekipleri, zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılar yaptı.

Düzce

Düzce'de de gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım kesildi.

İl Özel İdaresine bağlı 188 personel, 75 araçla kapanan yolları açmak için çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Karabük'te de 3 gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Tarihi Safranbolu ilçesindeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Kent genelindeki 278 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Öte yandan, Eflani ilçesine doğal gaz taşıyan tanker Eflani-Daday kara yolunda mahsur kaldı. Tanker Belediye Başkanı Hüsnü Akın'ın da başında bulunduğu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 131 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 400 araç, 1200 personelle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Tunceli-Ağrı-Kars

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 135, Ağrı'da 21, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yapıyor.

Sivas

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Hava koşullarının elverdiği ölçüde planlı ve koordineli şekilde devam eden çalışmalarda, 212 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan 569 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 600 personel ve 240 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda şu ana kadar 332 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan 237 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri kent merkezinde de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizlemeye çalışıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen kar yığınları, şehir dışına taşınıyor.

Hakkari

Kentte dün başlayan yağışlarla kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle soğuk havanın da etkili olduğu ilde ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel idaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla kapanan 301 yerleşim yerinden 231'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 70 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Şemdinli ilçesinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe sakinleri ile esnafın ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlediği ilçede, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kardan dolayı kent genelinde dün kapanan 333 köy yolundan 315'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise yoğun mesai sonucu yolların büyük bölümünü açtıklarını söyledi.

Yentür, kapalı 18 köy yolunu da en kısa sürece açmak için ekiplerin çaba gösterdiğini belirtti.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Göletli Park'taki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için 113 personel ve 68 iş makinesiyle sahada görev yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Şenyayla-Üçevler grup köy yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipiden dolayı 87 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana 203 köy yolunu açtıklarını ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kalan köy yollarında çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler ve vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kastamonu, Çankırı, Sinop ve Tokat'ta 1004 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar nedeniyle 790 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çankırı'nın Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden 14 ekip, kapanan 38 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta ise kar yağışı nedeniyle kapanan 65 köy yolunun açılması çalışmaları devam ediyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Erfelek ilçesinde 29, Ayancık'ta 19, Boyabat'ta 8, Gerze'de 9, Türkeli'de 20, Durağan’da 11 ve merkez ilçede 15 olmak üzere 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda kar küreme çalışması, Karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yürütüyor.

Elazığ

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 131, ilçelerden Alacakaya'da 10, Baskil'de 2, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 11, Kovancılar'da 76, Palu'da 17 ve Sivrice'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması için 120 personel ve 90 araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 10, ilçelerden Genç'te 50, Adaklı'da 8, Karlıova'da 1, Kiğı'da 3, Solhan'da 10, Yayladere'de 7 ve Yedisu'da 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Çalışmalar 53 araçla 110 personel tarafından yürütülüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonucu ilçelerden Şirvan'da 26, Pervari'de 12 ve Eruh'ta da 4 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerce yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Şırnak

Kar yağışının dünden bu yana etkili olduğu kentte kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi aştı.

Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Beytüşşebap'ta 13, Uludere'de 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Mardin

Mardin'de de yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kentte kar nedeniyle 180 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hava ulaşımına kar engeli

Bölgede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta hava ulaşımında aksama yaşandı.

Bugün planlanan bazı uçak seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.