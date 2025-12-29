Yılın son haftası hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında haftaya başlayan ülke genelinde, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı bölgelerde 4 ila 8 derece artacağı ancak çarşamba günü tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyıları ile İskenderun Körfezi çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın, Doğu ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege ile Orta ve Batı Akdeniz yağışlı geçecek. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in batısı çok bulutlu, kalan kesimlerin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı öngörülüyor.

Yılın son günü Marmara'nın batısı hariç ülke genelini yağışlı geçecek. Yağışların Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, kalan tüm kesimlerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte yeniden mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Yeni yılın ilk günü İç Anadolu'nun iç ve batısı, Orta Akdeniz, Marmara'nın güneydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz ile Marmara'nın batısı parçalı bulutlu, kalan kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan kalan yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Cuma gününden itibaren yağışlı sistemin yurdu terk etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle yurdun doğusunda beklenen kuvvetli kar yağışları ile batı bölgelerdeki fırtınamsı rüzgarlara karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Denizlerde ise Karadeniz ve Ege'de fırtına beklendiği, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri önerildi.