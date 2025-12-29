Çok Bulutlu -0.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.12.2025 09:35

BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli
[Fotoüraf: AA Arşiv]

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun 07.00 ve 08.00'deki 2 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

ETİKETLER
Bursa Deniz Otobüsü Hava Durumu
Sıradaki Haber
16 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
MEB'den "hayalet sınıf" denetimi: 48 ruhsat iptal, 300 milyon ceza
11:12
Tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler için son 3 gün
10:51
Gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde kaçakçılık engellendi
11:12
12 ilde yoğun kar: 1162 yol ulaşıma kapandı
11:17
Yılbaşında hava nasıl olacak?
10:38
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ