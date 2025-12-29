Çok Bulutlu -0.8ºC Ankara
TRT Haber 29.12.2025 09:46

Futbolda bahis soruşturmasında şüpheliler adliyede

Futboldaki bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturmasında şüpheliler adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yeşil sahalardaki bahis ve şike soruşturması devam ediyor.

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile Buğra Cem İmamoğlulları'nın da aralarında olduğu 26 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelile,,, incelenen MASAK raporları, HTS ve bahis sitelerine abonelik kayıtları doğrultusunda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 14 futbolcunun , kendi maçlarına 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynadıkları öne sürülmüştü.


  

Bahis Futbolda Şike
