Türkiye
2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yok26 Aralık 2019 Perşembe 20:40 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 20:49
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bugün yaptığımız kurul toplantısında 3 aylık elektrik tarifelerini belirledik. 2020 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı.
Yılmaz, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini söyleyen Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika epdk başkanı elektrik açıklama 2020 zam