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Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor26 Aralık 2019 Perşembe 19:57 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 20:02
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın İçmeler mevkiindeki bir tersanede boyacı olarak çalışan Mehmet Ali Koran'dan iki gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de çalışmalara hem karadan hem de drone ile havadan destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, Koran'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: mehmet ali koran kaybolan boyacı boyacı bodrum arama çalışmaları