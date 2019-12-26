Muğla'nın İçmeler mevkiindeki bir tersanede boyacı olarak çalışan Mehmet Ali Koran'dan iki gündür haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de çalışmalara hem karadan hem de drone ile havadan destek veriyor.

[Fotoğraf: AA]

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, Koran'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA