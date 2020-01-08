2020 Yılı Hac Protokolü çerçevesinde, kontenjan 3 bin 430 kişi artırılarak 83 bin 430'a çıkarıldı. Hacca bu yıl gitmek isteyenler, geçen 11 Kasım-13 Aralık'ta ön kayıt başvurularını tamamladı.

Türkiye'de 2 milyonu aşkın hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası, yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında, noter huzurunda kamuoyuna açık yapılacak.

Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak'ta müftülükler ve acentelere yapılacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu belirtti. Bu rakamın 175 bine yakınını bu sene hacca gitmek için başvuranlar oluşturuyor.

Kısa mesajla kura sonucuna ilişkin bilgi verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere ilk kez bu yıl kayıt yaptıranların, müracaatlarını e-Devlet üzerinden tamamladığını belirtti.

Hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletileceklerini hatırlatan Bircan, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vatandaşlar kendilerine kuranın çıkıp çıkmadığını e-Devlet üzerinden sisteme girdiklerinde öğrenebilmektedir. Vatandaşlarımızın e-Devlet üzerinden sorgu yapabilmesi için PTT şubelerinden şifre almaları zaruridir. Ayrıca 13 Ocak saat 08.00'den itibaren hac kesin kayıt belgeleri de e-Devlet üzerinden verilecek."

Hac fiyatları ne kadar oldu?

Geçen yıl en ucuz hac programının 15 bin 480 bin Suudi Arabistan riyali olduğunu söyleyen Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı (HURSAD) Diyaeddin Şahin, şöyle konuştu:

"Bu 24 bin 500 lira civarında bir bedeldi. Geçen yıldan bu yıla artan maliyetler oldu. Ek vergiler oldu. Bu ek maliyetler ile hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz. 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında bir fiyatın olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan bu zamana kadar gelen ek vergi ve zamlar fiyatı zorunlu olarak bu noktaya getirmektedir."

Hac başvuruları ve hac kayıtları e- devlet kapısı üzerinden yapılacak

Hac başvuruları ve hac kayıtlarının e-devlet kapısı üzerinden yapılacağını vurgulayan Şahin, bu sezon başında ön kayıtlar esnasında e-devlet üzerinden zaten bir pratiklerinin olduğunu belirterek, bundan sonra özellikle kura çekildikten sonra kura sonuçlarının e-devlet üzerinden öğrenileceğini söyledi.

Kayıtların başlayacağı 13 Ocak’ta her hacı adayının e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden acente ile mi Diyanet İşleri Başkanlığı ile mi gideceğini seçmesi gerekiyor.

"Türkiye'de katsayı esas alınıyor"

Türkiye’de uygulanan kura sistemi katsayılı kura olarak geçiyor. Bu sistemi Remzi Bircan şu sözlerle anlattı:

"Bir vatandaş 2010'da kaydolmuşsa 2020'ye geldiğinde 11 yıl beklediği için bu sayı kendisiyle çarpılıyor. Bu vatandaşın katsayısı 121'dir. İsmi 121 defa kurada dönmüş oluyor. Dolayısıyla çıkma şansı daha da artıyor. Eğer bir vatandaşımız 2020'de hac ön kaydı yapmışsa birinci yılı olduğu için katsayısı 1'dir. Vatandaşımız 2010'da bekarken kaydolmuş ama 2017'de evlendiğinde eşiyle kuraya girmek istiyorsa, bu sefer şu yöntem uygulanıyor. 2010'dan 2020'ye bekleme süresi 11 yıl. Bunun katsayısı 121. 2017'de kaydolan eşi 4 yıl beklediği için katsayısı 16 oluyor. Bu iki katsayının toplamının 2'ye bölünmesi sonucu çıkan rakam, iki kişinin kura katsayısı oluyor."

"Şehit yakınları ve gazilere 2 bin kişilik kontenjan ayrıldı"

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan “Şehit eşi, evlenmemiş çocuğu, anne, babası ile gazi ve eşlerinden başvuruda bulunanların kurasız hacca götürüleceğini anımsatan Bircan, "Şehit yakınları ve gaziler için bu yıl 2 bin kişilik bir kontenjan ayırdık. Geçen sene başvuranların sayısı 1600'dü. Sayının fazla olması durumunda kontenjanı artırabiliriz. Şehitlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Başvuru sayısı 2 binden fazla olduğu takdirde onlara ayrıca kontenjan tahsis edebileceğiz" dedi.

Kaynak: AA

