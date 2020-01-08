Türkiye
Aşırı yağış Mersin'de heyelana sebep oldu08 Ocak 2020 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:07
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Mersin'in Silifke ilçesinde, Mut kara yolunun Kargıcak mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.
Kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, geçişlerine izin verilmeyen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.
Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber / AA
Etiketler: Mersin yağış Silifke mut kara yolu